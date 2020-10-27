微軟(Microsoft)在美國這波反壟斷調查中倖免於難，保持在兩大黨間左右逢源是重點。儘管創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)總和美國總統川普(Donald Trump)唱反調，但公司和政府關係良好，才剛搶到國防部百億美元雲端計算合約，又被爆是民主黨候選人拜登(Joe Biden)陣營第4大金主。

CEPR(經濟與政策研究中心)研究員莫蘭(Max Moran)說：「微軟參與政治時間比其他受公眾矚目的大型科技公司都要長。他們知道怎麼樣兩頭下注。」微軟則表示，公司做法一貫，會在能力範圍和各界展開合作，最站在公司應有立場。

美國法律禁止企業提供政治獻金，不過企業的政治行動委員會、委員會成員、員工的捐款只要不用公司名義，就不受限制。根據追蹤政治資金和競選財務紀錄網站OpenSecret顯示，微軟相關員工捐款在拜登陣營資金來源中舉足輕重。

除了微軟技術長史考特(Kevin Scott)夫婦捐款超過5萬美元，董事會成員、LinkedIn聯合創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)夫婦也有捐款，而且超過50萬美元。這些捐款之外，拜登在去年華盛頓州籌款活動，也是由微軟總裁史密斯(Brad Smith)主持。不過史密斯個人另外也捐了1.5萬美元給共和黨國會委員會。

值得注意的是，川普的前20大捐款者中沒有大型科技公司，而主要來自UPS(美國郵政服務)、國防部雇員、美國航空集團、富國銀行等。日前川普曾吹噓打通電話就會奉送2500萬美元的油業巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)不在其中。

川普陣營沒有回應政治獻金問題。拜登陣營透過發言人表示，他們雖然接受私人捐款，但不接受各企業政治行動委員會名義的獻金，他們同時重申了要科技巨頭負起社會責任、停止濫用力量的立場。

(中時新聞網)