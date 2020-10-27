潮警處理叔姪糾紛變事主，因對方「顱內出血」挨告重傷害。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

汪姓員警在拉扯過程中受傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

竹田鄉蕭姓叔姪10月初因土地糾紛起爭執，警方獲報後到場處理，不料卻公親變事主，慘遭情緒失控的39歲蕭男毆打，雙方爆發激烈拉扯，事後蕭男還傳出「顱內出血」，為此控告警方重傷害，而受傷的汪姓警員也不示弱，告對方妨害名譽、傷害等。

潮州警分局指出，西勢派出所汪姓員警2日10時16分許擔服備勤時，接獲119轉報於竹田鄉龍南路段發生土地糾紛案，汪員到場發現39歲蕭姓民眾欲強行進入親友住宅，而經汪員勸阻後，蕭男不但不從、持續近逼，還情緒失控多次揮拳攻擊汪員頭部，並以手臂環勒汪員頸部。

警方指出，衝突過程中，汪員持續採取防衛動作、阻止蕭男攻擊行為，而後雙方都失去重心跌倒受傷，當時經通知救護車將蕭男送往屏東基督教醫院檢查，並無大礙，續由家屬帶返家休息。

不料，當日14時許，蕭男家屬再度報案並稱「蕭男在家已無意識」，而後送醫發現是顱內出血，幸經手術治療後恢復意識並轉入普通病房。

為此，蕭男家屬5日到潮州分局對汪員提出重傷害告訴，汪員也依照蕭男當日違法事實，對其提出傷害、妨害名譽、毀損等告訴。

潮州警分局表示，為求客觀公正，及保障雙方當事人權益、全案已移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )