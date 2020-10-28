針對台北市議會日前一讀通過禁止北市販賣含有瘦肉精的肉品，違者最高處10萬元罰鍰，另外包括新北市在內等多個地方政府都堅持零檢出，農委會主委陳吉仲指出，如果台北市最後決定這樣做，那所有牛排店屆時都要關門了。他還說，只要存在化學物質，要做到零檢出在世界很多國家是不可能的。

不過，反萊豬團體發言人李建誠痛批這些說法誤導消費者，他要請教農委會，如果「零檢出」根本完全作不到，那麼目前進口標榜「無萊劑美豬」究竟有沒有萊劑，另外，美國出口到歐盟、中國大陸的「無萊劑美豬」難道也是假的，消費者其實都已經吃很久了嗎？

李建誠說，萊劑檢驗機器確實有極限值，過去只要檢驗在極限值以下都視為「零檢出瘦肉精」，就是無萊劑美豬。他說，萊豬、萊牛對健康都有疑慮，反萊牛聯盟也曾強力反對萊牛，也痛批過開放萊牛的馬政府，並非只針對蔡政府，而是聚焦反對「一切萊劑肉品」，因為萊劑不僅損害健康，傷害台灣農業，而且萊豬疑慮更大，因為國人吃豬肉更多，料理方式多元，不見得能清楚辨識。何況萊豬開放是「現在進行式」，當然要強力阻擋進口，他也呼籲政府部會不要再將萊豬萊牛相提並論「想以萊牛護航萊豬」。

立法院經濟、社會福利、衛生環境、外交國防、財政、教育文化委員會今天聯席審查「農防字第1011473960號公告」，修改為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。藍綠立委輪番上陣質詢，多位綠委發言時提到萊豬若有毒，難道萊牛沒有毒？萊牛不是早已經開放進口，而且進口量與日俱增，很多老饕都愛吃，「也從沒聽說過出什麼問題？」

國民黨立委曾銘宗質詢時則詢問農委會主委陳吉仲，北市議會日前一讀通過禁止販賣含有瘦肉精的肉品，違者最高處十萬罰鍰，連桃園市、台南市也堅持零檢出，詢問陳吉仲對於地方民意有無評估？

陳吉仲則表示，如果台北市這樣訂，那未來所有牛排店都要關掉了。陳吉仲表示，美國牛年進口六萬四千公噸如果都有萊克多巴胺，可以這樣一國兩制嗎？允許消費者每一年吃約三公斤萊牛，但萊豬反而要求零檢出。當初馬政府訂牛豬分離，是立基於每個消費者吃到的牛肉比較少，卻沒發現萊克多巴胺已經不再用於豬，幾乎全部用在牛身上，因此，如果台北市府這樣規定，恐怕所有牛排店館都要關門了。

陳吉仲還說，若消費者仍有疑慮，中央與各地方政府會在明年1月1日將清楚標示做好，做到資訊公開透明正確，讓消費者多個選擇。他重申農委會鼓勵消費者使用國產豬，台灣豬標章在11月1日開始接受申請，只要看到台灣豬標章就是國產豬。

國民黨立委賴士葆則質疑，農委會9月7日依照動物藥品管理法第五條，公告乙型受體素為動物用禁藥，但衛福部 9月17日卻預告修正「動物用藥殘留標準」，明明法律母法列為禁藥，為何外國豬卻可以殘留，還有人爆料，這是是農委會與食藥署大吵一架後「吵出來的」結果，痛斥萬一未來有進口商提行政訴訟，農委會根本是「陷食藥署於不義」，但衛福部次長薛瑞元表示，不是只有台灣有這種情形，很多國家有這樣的現象，食藥署長吳秀梅則強調，有與農委會開會，絕無被農委會施壓。

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(中時新聞網)