新學年度HBL高中籃球甲級聯賽從11月19日男子組預賽，開始由東森超視33頻道轉播精彩賽事，將由「熱血主播」丁元凱、資深主播楊正磊、前中華隊女籃國手馬怡鴻等主播、球評加入轉播團隊。

東森超視昨日透過聲明稿表示，以往HBL體育賽事皆由體育台負責轉播，東森超視秉持擴大不同收看族群、服務觀眾的初衷首次接下HBL轉播工作，目標吸引更多平常不看運動的人收看，達到推廣賽事的作用。

109學年度資格賽尚未有電視轉播，將從11月19日男子組預賽起開始，對於各界關注的轉播團隊，確定加入主播行列的東森新聞育樂中心主管丁元凱表示，大家為了賽事做很多準備、接洽許多合作伙伴，專業度肯定不負觀眾所望，今天也公布整個播報團隊，由資深主播楊正磊、有「東方神秘力量」別稱的資深體育記者李亦伸、HBL最年輕的冠軍教練賈凡、主播王博麟，還有同為球員背景出身的體育主播林士庭，以及女籃國手教練馬怡鴻，整個聯賽將輪番上陣為觀眾服務。

東森超視33頻道除了轉播109學年89場HBL賽事，還會轉播本學年的高中壘球、排球、足球、啦啦隊錦標賽熱舞大賽及國中籃球、排球聯賽，熱愛中學體育賽事的球迷，請鎖定東森超視33頻道。

(中時 )