共軍新研發的運-8Q不輕易曝光，近期在台灣西南海域頻頻出現，應該不是為了進行威嚇，必然有更實際的軍事作用。（圖／台灣國防部）

從10月初以來，大陸解放軍進行戰術偵察的反潛機、電偵機、通信對抗機連續在台灣西南海域活動，大陸軍事觀察人士研判，這種密集巡邏的戰術動作令外界十分不解，很可能是該地區已有相當活躍的潛艇活動正在進行，包括美、日的先進潛艇，在周邊搜集情資與戰術情報。

《多維新聞》指出，今年9月中至10月底台灣西南海空域，已經成為最新的火爆熱點，這與9月中旬前的台、美、中的戰機、電偵機漫天飛行對陣不同，從10月初至10月底，已經有超過20天以上，大陸解放軍運-8Q反潛機（高新6號/空潛-2000），具備長程搜索潛艇能力的新型反潛機，幾乎每天不間斷地出現在台灣西南海域上空徘徊，並進行戰術偵查。偶而還會有運-9通信對抗機與運-8電偵機一起行動。。

報導引述不具名的軍事觀察家指出，密集巡邏的戰術巡邏動作令外界不解，很可能是台灣西南海域、巴士海峽以及南海海南島周邊，已經存在相當活躍的中、美、日潛艇活動，區域內正在在進行程度不等的「海底暗戰」。

報導說，己公開資料顯示，10月出現在台灣西南空域的運8Q長程反潛機，擁有與美製P-3C反潛機相當的性能，可進行偵察、分析與水下攻擊任務。其外型特徵是尾部有一根長尖狀的莢艙，據說是大陸自研開發的「磁異探測儀」（Magnetic Anomaly Detector, MAD），雖是二戰之後已廣泛使用的裝備，此款運-8Q使用的新型MAD是可以偵測現代核潛艇寂靜音的先進系統，目前僅美國與大陸具備研製能力。

軍事觀察人士家推測，運-8Q反潛機不斷地徘徊於台灣西南空域間，可能是解放軍應該在該海域偵測到相當活躍的潛艇活動。包括美、日的先進潛艇，此一狀況並非少見。而解放軍運-8Q是近幾年才剛剛服役的高新機種，在沒有立即戰術需求時，應該不會輕易曝光。顯見從空中與海面上的活動，已經可以很明顯看到該區域有活躍的「海底暗戰」擾動，而海面下的對峙，一定相當精彩。

報導說，美國前總統歐巴馬公開倡議的「重返亞洲」（Pivot to Asia）戰略之後，美國海軍將戰略重心轉往西太平洋，以6:4甚至7:3的軍力配置，與大西洋、北歐戰場做一區別。根據2011年美國海軍對解放軍戰力的評估，解放軍在2007年以前，無論事柴電潛艇或者核動力潛艇，其出航巡邏的次數都極為有限，每年僅1～2次。之後，隨著093級和094級二型新成軍的核動力潛艇服役後，解放軍的潛艇活動飛躍性增加，甚至開始擴展至菲律賓海（台灣東方外海）的活動，更加頻繁。

(中時新聞網)