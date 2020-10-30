台南市長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍途中時失蹤，台南市歸仁分局獲報到場，從監視器查出1部涉案車輛，逮獲涉有重嫌的高雄市28歲梁姓嫌犯，29日下午查出被害人遭殺害棄屍高雄阿蓮山區，尋獲女大生遺體時，脖子仍套著麻繩、全身僅穿內褲，消息傳出引起網友震撼，一位死者的女同學也在臉書悲傷留言：「她之前跟我說，選擇台灣（就讀）是因為台灣安全」。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

歸仁分局昨下午接獲長榮大學報案即調閱監視器追查，發現鍾女28日晚上8時47分許，行經台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走後即失去蹤影，後來在長榮大學附近偏僻道路、鍾女失蹤的地方發現1隻女鞋掉落，研判恐遭「非自願性帶離現場」，經相關監視影像及查訪，發現1部自小客車涉有重嫌，循線查出28歲梁姓男子涉案。

警方在梁嫌車上發現有血跡，並起獲裝滿內衣褲的袋子，將人帶回偵訊，梁嫌一開始矢口否認，表示他不知情，但經警方不斷突破追問，梁嫌才於昨晚9時許坦承勒斃女大生，隨即在高雄阿蓮一處山坡發現鍾姓女大生的遺體。

受害人的女同學傷心留言：「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全欸。」（圖／翻攝自ETtoday）

消息傳出，遇害女大生的一名女同學在《ETtoday新聞雲》粉絲團悲傷留言：「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全欸，怎麼就是在她認為最安全的地方發生這種事」，另一名網友則氣憤回應：「台灣最不安全，殺死人可教化無罪，在國外早就死了。」

此案讓網友聯想到南韓知名「華城殺人案」，有人留言「學校那邊的路都不開路燈... 真的暗到很恐怖」、「一位女孩離開馬來西亞，來到她喜愛的台灣就讀！結果生命就這樣結束！叫家屬情何以堪」。

(中時新聞網)