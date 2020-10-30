隨著美國總統大選情勢緊繃，有關「十月驚奇」的各種猜測甚囂塵上，美媒先前甚至傳出美國可能在10月以MQ-9死神無人機攻擊南海島礁上的大陸設施。大陸國防部針對此消息表示，美國國防部長埃斯珀曾透過軍事外交管道向大陸澄清，有關報導與事實不符，美方無意對華製造軍事危機。

《環球網》報導稱，在29日國防部記者會上有記者問，美國媒體報導美方正在研究川普總統選情不利時，將使用MQ-9無人機襲擊南海與中國有關島礁的方案，製造所謂「十月驚奇」。請問對此作何評論？

大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙表示，近日美國國防部長埃斯珀通過軍事外交管道專門就此作出澄清，表示有關報導與事實不符，美方無意對華製造軍事危機，願與中方建立穩定的、建設性的、以結果為導向的兩軍關係，建立必要機制，降低風險、加強溝通、在擁有共同利益的領域開展合作。

吳謙強調，當前形勢下，保持中美兩軍溝通十分重要。我們要求美方言行一致、信守承諾，切實採取措施，停止在中國當面海空域的軍事挑釁行動，停止損害中方核心利益和重大關切的行為。

報導說，吳謙公開的資訊顯示，中美危機管控定期磋商檢討機制依舊正常運作。在10月20日，中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部高層官員通電話，強調加強溝通、管控分歧。月28日至29日還舉行中美兩軍舉行危機溝通工作組視訊會議。雙方還商定於11月中旬以視訊會議方式開展2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動，以及年底前海上軍事安全磋商視訊會議等。

《環球時報》引述不具名的專家表示，對於美國媒體報導的這條資訊，由美國防長主動澄清，意義特別不同，表示美方非常重視中美兩軍關係。吳謙在發布會上未提及雙方是否談及台灣問題，但據研判此一話題是無法迴避的，不管雙方談了什麼，都能感受到彼此的信號與力度。

專家表示，這些信息是在為被外界認為頗為緊張的中美兩軍關係降溫，當前局勢並不像外界認為的中美處於戰爭衝突一觸即發的局面。大選後的中美關係都會迎來一個新契機，雖然目前雙方處於僵局中，但可以為未來交流互動留一些餘地。

(中時新聞網)