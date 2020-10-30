大陸立訊精密一向積極爭取進入蘋果供應鏈，因此被蘋果最大代工廠富士康（鴻海）視為威脅，在日前公布全年財測後，預估今年將狂賺逾70億元人民幣（下同，台幣300億元），較2019年成長逾50%。但陸媒卻表示，在立訊精密亮麗的財測數字後，多項財務數據已亮起紅燈。

立訊精密董事長王來春，今年53歲，來自農村，21歲時進入鴻海創辦人郭台銘旗下富士康深圳廠，成為基層員工，十年後成為廠內職位最高的大陸籍課長，隔年離開富士康創業。

王來春一向對郭台銘推崇不已，並沿襲「鴻海模式」來管理自己的企業，她不諱言，之所以能有今天的成功，主要是以郭台銘為學習對象，尤其是富士康軍事化嚴格的管理模式，因此又有人稱它為「小鴻海」。

根據大陸《界面新聞》報導，立訊精密因為狂攬蘋果訂單，業績持續高速成長，已與監視設備大廠海康威視成為市值超過4000億元的電子板塊公司。依該公司日前發布第三季財報顯示，淨利達21.42億元，年增54.54%，為連續九季單季業績成長逾50%；今年前三季營收達595.28億元，年增57.33%，淨利達46.80億元，年增62.06%，預估今年淨利將介於70.71億元至73.06億元，較去年的47.14億元成長50%至55%。

報導指出，在業績高速成長、公司急速擴張之際，立訊精密的營運也出現隱憂，多項財務數據亮起紅燈，逼近或超過警戒線。不僅如此，蘋果產業鏈老大鴻海也正對立訊精密虎視眈眈，顯示立訊精密的崛起之路上還有不少阻礙需要越過。

立訊精密財務的第一項異常數據是，經營活動產生的現金流量持續下降至負數。繼半年報經營活動產生的現金流量淨額31.82億元，較2019年同期下滑24.03%後，立訊精密第三季經營活動產生的現金流量淨額為負4.42億元。前三季經營活動產生的現金流量淨額為27.40億元，年跌55.16%。該公司解釋，經營活動產生的現金流量轉成負數的原因在於，隨著公司訂單量增加，物料備料及相關費用增加的關係。

第二項異常數據是，公司存貨激增超過一倍至169.92億元規模，超出正常目標水平。截至第三季底，立訊精密存貨激增至92.92億元，較2019年底上升120.66%。該公司表示，這是因為下半年訂單增加，新產品量產及境外產能擴大，備料所致。

第三項異常數據為短期借款激增。在高速成長擴張的同時，立訊精密資金壓力明顯。截至第三季底，立訊精密的短期借款增加40.03億元，較2019年底增加近一倍。該公司表示，這是為公司成長速度儲備的安全資金。

報導並提到，因為負債上升，立訊精密第三季末的資產負債率也大幅上升至歷史新高59.54%，較第二季末的54.52%增加5.02個百分點。此外，由於立訊精密積極爭取進入蘋果供應鏈，已對蘋果最大代工廠富士康形成極大壓力。

(中時新聞網)