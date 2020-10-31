中華職棒總冠軍賽今晚開打，由中信兄弟對決統一獅，自稱死忠象迷的國民黨立委洪孟楷在臉書向獅迷的民進黨台南市立委林宜瑾下戰帖，「誰支持的球隊奪冠，就由誰準備一百份雞排來發，輸的那方要穿對方的球衣來幫忙發」，林宜瑾今透過臉書接下戰帖。此外，立法院副院長蔡其昌與桃園市長鄭文燦去年總冠軍賽隔空對賭「雞排」，最終由Lamigo桃猿奪冠，蔡其昌將於明天總冠軍賽前於球場外發送300份雞排，兌現承諾。

去年中職總冠軍戰由中信兄弟出戰樂天前身（Lamigo桃猿），支持台中主場中信兄弟的蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的鄭文燦，賽前兩人隔空嗆聲對賭200份雞排，最後中信兄弟不敵Lamigo桃猿，蔡其昌原定今年桃園開幕戰由鄭文燦見證發送，因疫情造成球賽「閉門開打」而取消，鄭文燦為此還打視訊電話要求蔡其昌必須「加計利息」。

時隔半年的「雞排債」，蔡其昌今天宣布，將於明天中信兄弟與統一獅總冠軍第2戰賽前，於球場外發放對賭的200份雞排和加計利息的100份雞排，共300份雞排，預計將由鄭文燦、立法委員等人陪同發放，與中信兄弟、統一獅球迷共同分享「冠軍雞排」。

中職總冠軍戰開打前夕，又有人發出「雞排祭品文」，洪孟楷昨晚在臉書向林宜瑾下戰帖，洪孟楷指出，兄弟與統一相隔11年再度於總冠軍賽碰頭，得知林宜瑾委員是死忠的統一獅迷，所以要下戰帖「誰支持的球隊奪冠，就由誰準備一百份雞排來發，輸的那方要穿對方的球衣來幫忙發」。你願意接受這個挑戰嗎？

林宜瑾今不甘示弱透過臉書接下戰帖，林宜瑾說，雖然今年上半年統一獅戰績不佳，但是下半年越打越好，更是奪下下半季的季冠軍，跟中信兄弟早已黃金交叉，今年的總冠軍我們統一獅是勢在必得，只能跟支持象隊的朋友說聲抱歉，因為我們一定會把總冠軍帶回家。

(中時 )