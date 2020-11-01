不少人都有投幣飲料販賣機買飲料解渴的經驗，不過隨著產品不斷地推陳出新，讓許多人常會有選擇障礙出現。有一名網友拍下平凡不過的販賣機照片，只見販售的商品選項中，有一欄寫著「選擇困難專用」，讓許多網友相當好奇，這「葫蘆裡」賣得是什麼，引發不少網友討論。

原PO於《爆廢1公社》發文指出，在彰化員林火車站旁的一個飲料自動販賣機，當中的一個選項令他感到十分貼心。只見他提供的照片中，有一欄利用紙板寫著「選擇困難專用」，一次15元，由於原PO身上並無零錢，不然他真的很想知道，這神秘的按鍵背後會「掉出什麼」。

有知情網友表示，投下15元硬幣後，則會隨機掉出不同的飲料，有時甚至會掉出大於15元的商品。據悉，該台販賣機業者是一對夫妻，他們透露「不少民眾常會有選擇障礙的困難情況，才會因此自創一個『選擇困難專用』鍵。」業者更表示，雖然「它標價寫15元，但我跟先生仍會放20元的飲品進去，裡面大約有5至6種不同的飲料，可供替換，所以你會發現每次投，它是不一樣的東西掉出來。」

不少網友看了都表示充滿無限驚奇感，並大讚業者相當貼心；另也有網友認為業者「相當用心，誰說飲料自動販賣機不用用腦子經營」、「所以生意就是拚創意」，部分網友則認為「真有創意…可預期這股風潮將在數週後，全台販售機都會跟上！」

(中時新聞網)