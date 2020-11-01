印度寶萊塢女星馬爾維‧馬爾霍特拉（Malvi Malhotra）外型美豔，平時會在社群上發布性感照片，也吸引大批追求者，不過她日前拒絕一位製作人的求婚，對方一怒之下竟持刀子狂刺她的肚子，接著亂刀揮舞，朝臉和各部位亂砍，她以雙手遮住臉部，手小指遭砍斷，事後須接受整形手術修復，

綜合外媒報導，Malvi Malhotra跟這位製作人僅見過3次面，對方就展開猛烈追求、長期騷擾，甚至跟蹤她，近日更突然向她求婚，嚇得她花容失色、果斷拒絕，結果對方竟掏出刀刺進她肚子，之後還拿刀往她臉上砍去，Malvi Malhotra用手護住臉，拼命抵抗才免於毀容，但左手小指慘被砍斷。

印度寶萊塢女星馬爾維‧馬爾霍特拉（Malvi Malhotra）拒絕製作人求婚後遭亂砍，左小指遭砍斷。（圖／翻攝自Malvi Malhotra Instagram）

事件發生後，Malvi Malhotra被送往當地醫院救治，因為左手受到嚴重傷害，必須接受手術，幸好最後沒有大礙，在接受訪問時她忍不住心有餘悸地透露「沒想到他會這樣對我」，而目前製作人兇手則已遭警察逮捕歸案，據了解他犯案後還駕車逃逸，因為途中發生了車禍，才順利被抓到。

(中時新聞網)