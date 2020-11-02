F-5E戰機失事，飛官朱冠甍墜海殉職，民進黨桃園市議員王浩宇把矛頭指向馬英九政府，引來批評，陸媒也直指「民進黨果然又來甩鍋」。

10月29日事發當天，王浩宇在臉書表示，已經用了40年的F-5E戰機因機型非常老舊，且原廠零件早就停產，過去幾年頻頻發生意外造成飛官傷亡，但因為降低國防預算的關係，「在馬政府時期還是被當作教練機使用」，並強調「馬執政八年連個教練機採購都無法確定，國民黨現在還好意思批評迅速研發新機的蔡政府？」

陸媒《中國台灣網》引述台北市議員、國民黨革實院長羅智強說法，F-5E戰機在台服役40幾個年頭，已超過最大服役年限，失事後，蔡英文總統隨即要求國防部儘速查明事故原因，豈料綠營側翼紛紛揣摩上意，不但將蔡的責任推得一乾二淨，更劍指馬前總統，「都當家5年了，出事還是只能拉馬維拉」。

羅智強指出，事實上，依馬英九總統時期的採購規劃，F5-E戰機早該於去年解除現役，到了民進黨上台，空軍被迫改口稱「F-5E有延壽計畫，可以飛到2028年」，並質問，蔡英文一句「F-5E就要多飛九年」，這是馬英九的責任嗎？

國民黨主席江啟臣也提出質疑，F-5E機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017-2022採購新機汰舊，根據國防部原採購規劃，F-5E／F在2019年就將汰除，然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫改變，是否造成戰力空窗、妥善率下降，F-5E／F勉強延壽，導致事故發生，總統應向國軍、全體國民清楚說明。

此外，《中國台灣網》也引用國民黨台北市議員徐巧芯批評王浩宇無腦亂指控，完全沒知識沒常識，騙騙不懂的人而已。

(中時新聞網)