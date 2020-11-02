嘉義縣政府勞工暨青年發展處首任處長陳奕翰。（張毓翎攝）

勞工暨青年發展處長陳奕翰（左二）的家人也到場觀禮。（張毓翎攝）

嘉義縣政府2日舉辦勞工暨青年發展處揭牌暨處長陳奕翰布達典禮，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮。陳奕翰會後接受聯訪，有媒體詢問，如何落實勞動檢查及改善薪資低迷的現象？陳說，後續同仁持續保障勞工就業、職場安全，雇主也要符合勞基法規定；至於低薪部分，他相信未來工業區開發、廠商進駐後，會帶動就業人口的薪資條件。

35歲勞青處首任處長陳奕翰，是嘉義縣中埔鄉人，畢業於國立彰化師範大學體育系，曾從事教職，從學生時代就積極參與公共事務，他在擔任工策會副總幹事期間，協助縣府推展各項招商及建立產官溝通平台工作。

陳奕翰表示，自己是離鄉工作10多年的外流青年人口之一，這是歷史發展趨勢很難避免，縣府為迎接這樣挑戰成立勞工暨青年發展處，除了傾聽年輕人聲音，發掘青年與嘉義縣的連結並強化它，以利提升青年人口。

陳奕翰期許自己要讓每一位勞工「健康、安全、賺有錢」，他說，嘉義縣大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區開發，嘉義縣正邁向農工大縣，勞工人口會愈來愈多，照顧勞工權益、加強勞檢維護職工環境安全和改善薪資結構。

嘉義縣長翁章梁致詞時說，陳奕翰近2年來在工策會副總幹事任內，參與許多公共事物，將近2年來沒有聽過他什麼是非，說話也控制得宜，性格穩定、服務熱心，經過他長期觀察，決定讓陳接下這項重任。

勞青處組識編制3個科，由原嘉義縣社會局移出勞工行政科及勞資關係科，並新成立青年發展科，副處長由原勞資關係科科長林俊傑代理。

(中時 )