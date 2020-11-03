地價稅將於11月開徵，悠遊付回饋會員，祭出高額現金回饋，只要使用悠遊付繳交臺北市地價稅，最高可獲得600元的儲值金回饋。此外，悠遊付即日起正式上線全台灣門市超過3,700家的全家便利商店，為了歡慶上線，即日起至12月29日止，在全家便利商店以悠遊付結帳，單筆消費滿百即可現折20元。

在地價稅繳交期間(11/1~11/30)以悠遊付繳交臺北市地價稅，即享支付金額7%的儲值金回饋，每戶最高回饋300元(限量3萬名)，若繳交稅額在1萬元以上，再加碼回饋300元(限量1萬名)，最高可拿600元的儲值金回饋。

根據公平會統計，5大連鎖超商，2019年總來客數高達30.64億人次，相當於每個人一年內去過連鎖超商的次數約130次，顯見連鎖超商已成為消費者日常生活不可或缺的零售通路。因此，消費者愛去哪，悠遊付就要跟去哪，全家便利商店全面上線悠遊付，補上使用場域的拼圖。為了歡慶悠遊付在全台超過3,700家的全家便利商店上線，即日起至12月29日止，在全家便利商店以悠遊付結帳，單筆消費滿百即可現折20元。

(科技)