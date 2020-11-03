台南沿海地區農田、魚塭種電爭議頻傳，有綠能業者在南市北門區蘆竹溝一帶選定被農委會公告為地層下陷及不利耕作地的20公頃土地，以申請電業籌設名義興建太陽能光電場，引發在地民眾強烈反彈，並組織自救會，百餘位鄉親在3日前往市府表達心聲，與此同時，北門區公所則與7位在地里長舉行記者會，力挺國家綠能政策，雙方不同調。

其實不只蘆竹溝，根據南市府經發局統計，北門區核准的太陽能光電總面積將近267公頃，包括錦湖、玉港、文山、慈安、三光等里都有案場正在施工，有魚塭也有農地，蘆竹溝所在的三光里則位於台61線以西。

台南市北門區蘆竹溝居民成立自救會，抗議業者設置太陽能光電場未與地方溝通，北門區公所則找來當地里長開記者會，同聲支持國家綠能政策，雙方不同調。（莊曜聰攝）

蘆竹溝在地居民以養蚵、近海捕撈維生，因擔憂施工案場距離聚落及牡蠣養殖區太近，大規模電場興建後，對當地養殖及生態恐有威脅，加上業者與地方幾無溝通，因此組織自救會發起抗議。

北門區公所則選在自救會抗議時舉行記者會，邀來里長列席力挺國家綠能政策，指出除蘆竹溝居民外，並無反對設置太陽能光電的聲音，若業者施作區域建置及營運都不影響既有農漁業與居民安全，對政府綠能政策都表達支持，10名里長中有7位出席，但有里長不願合影，似是不願替公所背書。

自救會成員指出，9月間曾經開過座談會，也做出結論，希望業者先停工，溝通取得共識後再繼續施作，當時多位里長、北門區長都表示支持，但3日卻舉行記者會，感覺被「打了一巴掌」，也只能盡人事、聽天命。

(中時 )