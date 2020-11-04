比實名制便宜！藥局口罩大降價，驚人囤罩牆曝光。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

國產平面醫療口罩9月24日起須逐片標示雙鋼印，而原有的單鋼印口罩依規定僅能賣到12月24日，沒賣完的要送回去驗章後才可以繼續販售，讓不少廠商拋售庫存口罩。而最近也有網友發文表示，口罩價格狂跌，甚至有通路每盒50片口罩只賣210元，平均一片才4.2元。

有網友在臉書「口罩公社」發文表示，口罩實名制前，一片口罩5元大家都狂喊貴，殊不知隨著疫情持續，口罩價格也跟著水漲船高，昔日的價格天花板瞬間變成地板；但這周卻聽到朋友分享，久富餘單盒口罩的價格從350元跌到275元，而恆大的基本色在部分通路甚至出現2盒499元促銷價格，也不用花很多時間排隊了。

貼文曝光後，引發網友討論，「現在口罩到處爆滿塞貨，價錢一定崩的」、「廠商要出清之前沒有鋼印的口罩庫存，在12月24日以前做促銷」；甚至還有網友貼出照片分享，有藥局藍綠色的口罩一盒只賣210元，平均每片4.2元，彩色的則是240元，每片4.8元。

比實名制便宜！藥局口罩大降價，平均每片4.9元。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少民眾自2月口罩實名制以來，都有持續購買口罩，不少人也在同社團中分享過去五個月的庫存成果，只見一面又一面的囤罩牆，驚人畫面也吸引許多人狂讚。

事實上，國產平面醫用口罩自9月24日開始，須逐片標示「MD」及「MIT」的雙鋼印，並在9月17日至10月31日期間由國家全面徵用，供實名制通路銷售，後因口罩產能充足，指揮中心也提前宣布「雙鋼印口罩於10月15日起恢復定額徵用」。

而「單鋼印的口罩」可以賣到12月24日，但12月25日起，除經衛生局驗章者外，沒有雙鋼印的平面式醫用口罩皆不得販賣。而沒有賣完的單鋼印口罩，必須由許可證持有的業者連同庫存品，送到直轄市或縣市衛生主管機關驗章後，才能繼續賣。

藥局口罩大降價，比實名制便宜。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

因此也有藥局指出，由於單鋼印口罩只能賣到12月24日，有些口罩廠商緊急出清，因產品的量「供大於求」，因此庫存口罩的基本色都大降價，藍色、綠色的口罩每盒只要245元，平均下來每片才4.9元，比實名制的口罩更便宜。

(中時新聞網)