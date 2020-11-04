在路上看見需要幫忙的人，許多有愛心的人都會出手相助。網友分享，去吃飯時撞見一位穿著破舊外套的伯伯，點完餐從口袋掏零錢，慌張地算給店員，讓原PO看了有些心疼，便想出手支援伯伯的餐費，但對方接著卻從另個口袋拿出目測約6、7萬的千元鈔票，讓他尷尬地笑了，也引發網友討論，人不可貌相！很多有錢人超低調的。

網友在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，吃飯的時候，隔壁桌來了一位「身穿破舊外套的伯伯」，他看菜單看了很久，後來店員來幫他點餐的時候，伯伯從口袋中拿出一把零錢，1元、5元和10元，慌張的一個一個數給店員。

看到這個情景，原PO和隔壁的先生都想自掏腰包，支援這位伯伯，但沒想到伯伯卻從另一個口袋掏出「一大把的千元鈔票」，目測大約有六到七萬元，然後轉頭對著店員說「弟弟，這樣你好找錢嗎？」讓他與隔壁的先生互看對方，同時露出尷尬的微笑。

貼文引發網友討論，「人不可貌相」、「有錢人就是大隱隱於市」、「現在這社會，越有錢要越低調，阿伯很成功」、「根據我媽的說法，越有錢的人越會拿零錢，然後算得超清楚」、「其實他是出來巡田水，剛好肚子餓來吃飯，有的阿伯穿的破爛，可是大地主」、「應該這時候趕快去結帳，換你很緊張的掏零錢出來」。

另也有人誇讚原PO的善心，「不管結果是如何，謝謝你們的善心讓這個社會更好」、「原PO真的很有愛心」、「至少你有一顆願意幫助他人的心」。

(中時新聞網)