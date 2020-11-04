一名男網友在臉書抱怨，國軍用直升機在家上方繞來繞去， 孩子都被嚇哭一整個早上，他一連說了3次「這裡是住宅區欸」，在文末更嗆絕對要投訴，更呼喊要「參謀總長見文後，24小時內出面鞠躬道歉。」貼文本質本是要討拍，但就在曝光後，網友紛紛留言灌爆「有敵人不可怕，可怕的是有低智商的內賊」，讓該名網友看了苗頭不對急刪文，但仍遭到網友截圖瘋傳，更以「可惡！我都還沒爬到1樓，竟然炸了。」

原PO於《爆廢1公社》抱怨表示「已經忍了幾天了，這種事不轟不行。」他指出，一大清早就有軍用直升機在自家住宅上，繞來繞去，使得孩子都已經被嚇哭，他一連3次強調「這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！」更拜託飛官回去自己的營區，別動不動就在百姓居住的區域東繞西繞；或是白天把裝甲車開進市區，他質疑「製造心理壓力，到底什麼心態？」

爸爸在臉書社團抱怨國軍直升機，本以為能獲得網友的拍拍，豈料，卻遭到砲轟後，火速刪文。（圖／翻攝自爆廢1公社）

文末，他更強調「絕對要投訴」，投訴至直升機滾回自己的營區去訓練，甚至揚言要參謀總長看到他的貼文後，於24小時內出面鞠躬道歉為止。貼文曝光後，卻遭到大批網友留言灌爆，「有敵人不可怕，可怕的是有低智商的內賊」、「就是要打仗了怎樣？打仗還要挑白天才可以打是不是？還是白天移防對民眾交通不會影響？還是國軍不用訓練就可以應戰？」、「這種人假如有戰事最好滾到前線去當炮灰，只會出張嘴」。

不過，原PO似乎是禁不起網友一陣狂噓，貼文曝光不久就緊急刪文，但還是遭到不少網友截圖存證，有一名網友更以「可惡！我都還沒爬到1樓，竟然炸了」、「我還在等低能PO參謀總長出來鞠躬道歉說」、「我看到的時候都已3千多樓了，爬到腳軟！還炸樓，好過份。」

(中時新聞網)