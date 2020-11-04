雖然當前美總統大選開票陷入膠著，但美媒《紐約郵報》報導，曾任川普高級顧問康威表示，川普可能在3日晚或4日早發表全國演說。由於川普一度自稱他將搶先在開票結果前自行宣布當選但又稍早改口，讓外界認為這次全國演說可能是自己的「勝利宣言」。

NEW: Kellyanne Conway tells @GStephanopoulos, "You will hear from the president tonight...The president is expected to address the nation later from the East Room of the White House." https://t.co/GwwRl4EUb3 #ElectionNight pic.twitter.com/YGL8Ghx8Lz — ABC News (@ABC) November 4, 2020

報導指出，雖然川普稍早稱不會在選後立即發表宣言，但康威（Kellyanne Conway）在接受美媒《ABC》專訪時表示，「你們今晚就會聽到總統的聲音」，「總統預計今晚在白宮發表全國演說」。康威也以2016年為例，當年川普也是選後隔一天的清晨3點就發表演說。

不過，民主黨候選人拜登也向《華盛頓郵報》表示，如果有合適理由的話，他也如此，否則他仍會等到選票統計完後再發表演說。他也表示，「總統沒辦法決定有多少已計票與未計票的選民，但只有選民能決定誰是總統」。

不過，在北卡羅納州以及俄亥俄州等戰場州中，在美東時間晚上9點左右雙邊陣營都還未宣布勝選，而在佛羅里達州票雖未全數統計完畢，但川普取得些微領先，自行宣布拿下該地。

(中時新聞網)