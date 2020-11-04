川普在白宮發表演說。

川普選後白宮演說

雖然在總統大選中的選舉人票當前仍落後，但在多個關鍵搖擺州選情領先的川普發表全國演說。先前曾自稱已獲得大勝的他發表勝選宣言，但也質疑選舉出現舞弊，要告上最高法院並要求停止計票。

川普表示，他感謝第一夫人與梅蘭妮雅與家人、副總統彭斯，準備要來一場盛大慶祝。川普表示，他已贏下了德州、北卡羅納州、俄亥俄州、佛羅里達州。

至於亞利桑那州，川普稱還有支持他的選民還沒開出來，在沒有證據的情況下稱有一群「很可悲的人」剝奪了數百萬川粉的公民權。據BBC新聞網報導，在數百萬計選票還沒計算前，川普就暗示，選舉已出現「舞弊」，認為這是國家難堪，並要告上最高法院，要求停止計票。

川普也特別提到賓州獲得巨大勝利，「老實說，我們確實贏了，」川普告訴白宮的支持者說。可是包括賓州、威斯康辛州，密西根州和喬治亞州選情仍不明朗。一些主流媒體的預測顯示，川普還沒跨越贏得大選所需要的270張選舉人票。

另外，當川普發表演說時，白宮的群眾皆未戴上口罩。

(中時新聞網)