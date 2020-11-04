先前大陸湖南衛視推出姐姐版女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，讓多名沉寂多年的女明星人氣再度飆高，像是張雨綺、郁可唯和萬茜等；近日微博瘋傳有電視台將推出男版，邀請21位演藝圈男藝人，名單中還有言承旭、汪東城和明道等，他們都是曾紅極一時的偶像男團成員。

微博流傳一張由東方衛視聯合優酷平台製作的選秀節目《追風21》簡介，疑似是男版《乘風破浪的姐姐》，21位參賽者名單內，包括言承旭、汪東城、蘇醒、明道、李澤鋒、艾福杰尼、王祖藍、陳曉東、于朦朧、檀健次、尹正、李承鉉、薛之謙、郭富城、鄭伊健、林峰、馮紹峰、吳克群、楊爍、阮經天、李治廷、鄭凱、竇驍、胡兵、段宜恩。

微博瘋傳有電視台將推出男版，邀請21位演藝圈男藝人，名單中還有言承旭、汪東城和明道等，他們都是曾紅極一時的偶像男團成員。(圖/ 摘自微博)

其中言承旭、汪東城和明道，以前分別是偶像男團F4、飛輪海和183Club的成員，一些粉絲對此相當期待，也勾起網友當年追星回憶；《追風21》暫定11月初錄製，但節目尚未開播，大多數人都抱持懷疑的態度，因為外流名單裡太多重量級卡司，難以輕易相信。

《乘風破浪的姐姐》開播3個月話題不斷，最後由寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯和黃齡成團出道；儘管有一些遺珠，但她們都因為節目人氣又翻漲，得到雙贏的結果。

(中時新聞網)