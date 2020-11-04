喜歡亂丟垃圾的民眾慘了，據高雄市環保局統計，今年起截至10月間，已累計開出2萬張亂丟垃圾的罰單，其中高達7成的罰單為透過民眾檢舉所成立，總獎勵金發出近600萬元，更有一位民眾在今年領回42萬元，平均換下來每月可得4萬元以上，狠狠超越基本工資23K。

高雄市環保局指出，今年1月起算，截至10月份一共開出23418張罰單，累積罰單總金額高達3372萬元，其中近七成的裁罰來自於民眾檢舉；而遭開罰比例最高則為亂丟菸蒂，開罰件數占整體近五成，裁罰總金額則近1657萬元；次要多的項目則為亂丟垃圾，裁罰總金額近406萬元。

高市環保局首創檢舉會員制，會員數已逐步攀升至6000多人；環保局更透露，2020年截至10月已發出600萬元獎勵金，其中更有位民眾在今年透過檢舉報回42萬元，計算下來平均一月賺42K，遠遠超過基本薪資的23K。

高雄市環保局稽查科長則表示，檢舉項目相當多樣，亂吐檳榔汁或丟棄紙屑也可能遭檢舉；但相較於去年的裁罰件數，今年有下降的趨勢，也呼籲民眾在亂丟垃圾前多想一秒，就能替荷包省大錢。消息擴散後，引起網友熱議，紛紛留言討論「一個月賺四萬也太爽」、「發大財了」、「比我薪水還多」。

(中時新聞網)