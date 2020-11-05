由Electronic Soul自研自發的角色扮演武俠手遊《我的俠客》將於近期推出，遊戲主打原創的武俠故事，結合玩家熟悉的金庸先生筆下的武林世界和角色，讓玩家能用全新且更自由的角度探索江湖，伴隨各種事件和奇遇譜寫出屬於自己的俠客傳奇。雖然金庸先生、古龍先生對武俠的理解和闡述各有千秋，但他們都給我們創造了有血有肉的武俠江湖，俠肝義膽而又風塵僕僕。本篇就來為大家分享一下《我的俠客》吸引人的特色之處。

我的俠客宣傳片。

尚未佩妥劍，轉眼便江湖——劇情

《我的俠客》有一個復古而又傳統的故事開頭，設定為“小蝦米”的主角，突遭宇文山莊奇案，村子被毀，只因自己所帶的一枚玉珮，被迫捲入風雲詭譎的江湖紛爭，一步步展開自己的俠客傳奇。

我的俠客 故事情節先導片。

少年劍未佩妥，轉眼已入江湖。這便是遊戲的主線，主角步入江湖，去揭開自己的身世之謎，粉碎幕後勢力的陰謀，除此之外，再無劇本，也無線性流程，全仗玩家自由探索觸發奇遇，與其說是推進劇情發展，不如說是創造自己的“俠客人生”。

同时遊戲在劇情呈現上結合動態事件和靜態漫畫，玩家做選擇決定故事走向，港風漫畫的劇情呈現讓故事表現更有張力，也更能帶入遊戲的世界中。

結合了同名漫畫畫風和動態事件詮譯，讓劇情更有張力。(圖/Electronic Soul提供)

在江湖歷險時，「時間」、「機遇」和「選擇」有很大的影響，玩家只要進行活動，遊戲「時間」都會一直在前進，而且在各地方可以和一些人交談，觸發各種事件，這些「機遇」只要錯過了，之後可能就不會再發生了。遇到事件時，常會有讓玩家「選擇」的地方，雖然大部份事件都沒有一定的對錯，但「選擇」可是會影響之後發展及角色對玩家的觀感。這些部份都讓遊戲中的江湖更為寫實，畢竟江湖恩怨本難評斷，名義上的豪俠可能私底下是卑鄙的小人，這也是《我的俠客》的主要特色之一。

更為驚喜的是，這次《我的俠客》帶來了多週目遊玩模式，當「時間」推進到某個節點時，玩家便會走向本週目的終局，之後將會解鎖更高難度等級，玩家可利用上個週目積攢的條件，自選下個週目的開局優勢條目，進入下一輪迴，以此保證玩家最大程度上體驗遊戲劇情，以不同的劇情選擇組合解鎖未知的遊戲結局，保證每個週目都有不同的劇情體驗和更酣暢的城戰、戰鬥體驗。

江湖事難料，但也是最吸引人的地方。(圖/Electronic Soul提供)

天翻地覆誰得知，如今正南看北斗——戰鬥

武俠遊戲最主要的玩法就是江湖冒險，《我的俠客》在這方面也給予了玩家極大的自由。

遊戲中一些副本和地城探索可採取「選擇」路線，每一段都可以選路前進，玩家可以避開危險之路，快速通過副本，也能選擇挑戰強敵，測試自己的能力。副本中不只有戰鬥，有時候也會有奇遇或特殊事件，特殊事件還必需滿足條件才能解鎖，增添了探索副本的挑戰性。

地城冒險時，有多條路線可以選擇。(圖/Electronic Soul提供)

戰鬥是採用戰棋式戰略玩法，玩家可以操作我方隊伍的人員移動施展個人的特色武學，玩家需要在戰鬥中考慮攻擊順序，招式選擇等要素。但最特殊的還是組合技，只要打出特定順序的武功，還能觸發額外的絕招，而且戰鬥還有一些加分條件，會影響結束後的獎勵，玩家可要努力去達成，這些設計都讓戰鬥更有變化和挑戰性。

戰鬥是採用棋盤式的戰略玩法。(圖/Electronic Soul提供)

最是江南好風景，落花時節又逢君——奇遇

前文說過，《我的俠客》為玩家塑造了一個幾乎沒有任何限制的自由江湖，它避免了地圖與劇本強行綁定的線性探索，玩家不必跟著主線疲於跑圖，而是依照本心自由探索，幾乎做到了「江湖之大，無處不可去」。要保證江湖探索的樂趣，則依賴其豐富的奇遇系統。玩家在遊戲中會有不同的奇遇，而每一個奇遇都會帶來或快意恩仇，或啼笑皆非的江湖故事，有時甚至還能隨機獲得頂級武器和武功秘籍。

經營城鎮和門派間的交際在江湖中也十分重要。加入門派可以最快學會門派絕學，不過門派和角色之間會有對立的情況，無法面面俱到，這也是江湖不斷紛爭的原因，正所謂「有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖」。

在江湖冒險結伴同行很重要，玩家可以透過奇遇結識好友，不僅是江湖豪傑，也有販夫走卒，他們都有自己專屬的故事劇情，透過這些遭遇和事件，一個個設定豐滿的角色呈現在玩家眼前。在打好關係後，玩家也可以主動邀請這些入隊，一同與主角成長。與其他武俠遊戲付費抽卡獲得隊友不同，《我的俠客》中完全依賴奇遇的觸發和玩家的選擇，這也是遊戲高自由度好玩之處。當然，遊戲也提供玩家間互動機制，可以異步切磋比武，或搶奪NPC稱號亂入其他玩家的江湖世界，讓江湖冒險更為有趣。

孤身苦練千百式，一劍光寒十九洲——培育

培育是成為大俠重要的管道，玩家可以學習各式武學，在遊戲中有40個以上的武派，400種以上的武學，包括內外功、輕功和醫療等，跨門派還有連鎖效果，還能透過提高武學上限讓主角和隊友變得更強大。此外，玩家還能透過天賦加點和打通奇經八脈來強化角色及隊伍，多樣的天賦分支和奇經八脈給了玩家嘗試不同組合的豐富體驗，極大地保證了培育深度和可玩性。而在冒險中，玩家也有機會拿到絕世兵器，對於戰力提升也有很大的幫助。

包括體質、武學、裝備在內的培育系統，透過玩家的自由搭配可以影響之後戰鬥走向及優勢，而且也能解鎖一些特定事件。如此，玩家可以根據自己的需求和喜好自由搭配，但也需要考慮培育和戰鬥中的更多因素，選擇上更加慎重。

更多冒險奇譚等待玩家發掘。(圖/Electronic Soul提供)

總的來說，《我的俠客》是一款復古向的武俠遊戲，在眾多同類型遊戲中又憑藉其極高的自由度和開放式的設計更顯江湖的真實。它給與玩家一個真實的江湖，透過玩家自己的選擇，塑造「我的」俠客傳奇。如果你也喜愛金庸先生和古龍先生筆下這類風塵僕僕的武俠江湖，那麼你也會喜歡上這款《我的俠客》。目前遊戲一次性放出了本轉內容，之後也會加入更多角色的DLC，讓玩家以不同江湖的視角體驗劇情，甚至能用反派大魔王狂虐各大門派，還有全新的天賦、武學和任務等要素，值得期待。

(科技)