美國總統大選戰況激烈，各州陸續開票，兩人不斷地展開拉鋸戰，川普與民主黨候選人拜登，究竟誰會入主白宮，外界都在關注。昨日下午川普還一度出面歡喜宣布「可以準備大肆慶祝了」，台灣有一粉專為此也跟著表達欣喜之情，並宣布「發放200份雞排」慶川普連任成功，不料，一夜之間急轉直下，讓他又再度更新臉書「別管我，我要去拆坐墊了。」

美國總統大選開票戰況激烈，引發不少人關注，昨更有人發放雞排歡慶川普連任。（圖／翻攝自臉書）

一名PTT名人「小商人」昨於臉書粉專《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》發文，「恭喜President Trump連任，雖然沒宣布當選，目前PA, GA, MI, NC穩定領先，怎樣都輸不了。」隨後，他更表示今晚心情好，晚間8點老地方、中山噴水池發放200片雞排，並呼籲大家領好領滿。

川普選情被逆轉後，讓他氣得大罵。（圖／翻攝自臉書）

根據網友提供的照片顯示，不少人赴現場領取雞排，不料才剛發完雞排，過一個晚上的功夫，情勢大逆轉，讓他氣得大罵「X！別管我，我要去拆坐墊了。」 甚至在留言區又加碼自曝「這次真的死定了，我到年底要吃土了，總統先生的賠率太好了，手賤忍不住下太多，X！」

貼文曝光引發網友熱議，不少網友都笑道「他好像不會當選耶，這樣雞排會不會白發呀？」、「大大！被郵寄逆轉了..高興太早」、「史上最大冥燈」、「拜登真爽 270剛好滑過去，史上第一人」、「下次等開完了再發文吧！」

(中時新聞網)