今年第20號輕度颱風閃電9國際命名ATSANI)今(5)日上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約590公里，以每小時23轉19公里速度，向西轉西北西往巴士海峽移動，台東及恆春半島將有局部性豪雨發生機率，由於颱風路徑有略偏北趨勢，最快傍晚將發布陸上颱風警報。

因應「閃電」開始對巴士海峽構成威脅，今早11時30分氣象局發布海上颱風警報，並於今早召開記者會說明。

氣象局預報員林伯東表示，第20號颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約590公里，受太平洋高壓影響，整體導引氣流將使颱風持續向西朝巴士海峽接近，加上路徑略偏北，不排除今天傍晚或晚間發布陸上颱風警報。

以移動路徑來看，明(6)日整天是最靠近台灣的時間點，預測明日上午11時的中心位置會在鵝鑾鼻東南方約140公里之處，強度也有逐漸增強趨勢，預計周六(7)、周日(8)才會遠離台灣，不過屆時東北風將為基隆北海岸及宜蘭帶來明顯降雨。

天氣方面，今天下午過後基隆北海岸、大台北東側及東北部地區開始有短暫雨出現的機率，明日是颱風最接近的時候，受其外圍環流影響，東半部花蓮、台東及南部地區將逐漸轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，其中台東及恆春半島有局部性豪雨發生機率，北部、東北部地區亦有局部短暫陣雨。

由於其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，將對巴士海峽構成威脅，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

(中時 )