廣受 80 萬用戶喜愛的 GoShare 移動共享服務，透過科技創新與風格玩味持續打造優質騎乘體驗，今 (5) 日推出「智慧還車拍照」功能，再添貼心保障。只要於 GoShare App 歸還車輛後的 10 分鐘內，在行程頁面中開啟此功能，且透過自動偵測及捕捉車牌來完成拍照上傳，即可記錄還車現場畫面。體貼的設計讓用戶免除後顧之憂，成為安心騎乘的可靠神隊友！

GoShare車友只需將 GoShare App 更新至 2.6.8 版本，就能搶先體驗快速便捷的「智慧還車拍照」功能，自動偵測並捕捉車牌後即拍照的聰明巧思，搭配簡單明瞭的使用介面，讓用戶透過六個簡單步驟即可輕鬆完成拍照。

GoShare 宣布加入「智慧還車拍照」功能。（GoShare提供／黃慧雯台北傳真）

GoShare除了推出貼心的「智慧還車拍照」功能，更獻上雙 11 「Fun 肆暢騎」系列狂歡，寵粉力道再升級。四大主題好康與豐厚獎勵總價值超過三百萬元！11/6 至 11/11 活動期間，連續帶來：（1) 主題一 ：「隨機即享 $1 驚喜價」好評加開；（2) 主題二：GoShare 臉書官方粉絲團天天送出總價值 $11 萬元騎乘金；（3) 主題三 ：每天至 GoShare Select 精選餐廳並使用 SCAN & PAY 結帳即可拿 $111 元騎乘金；（4) 主題四 ：「 GoShare 隨借隨還服務」車款享前 11 分鐘起跳價 $11 元、完成換電挑戰最高享 $1,111 元騎乘金、以及 GoShare 臉書官方粉絲團抽一日獨享 GoShare。多重驚喜不斷，回饋超有感！

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