白宮外聚集了大量人群，抗議川普破壞美國選舉制度。（圖／推特@wesgra）

這次美國大選受到有史以來最多大陸民眾的關注，有大陸網民在網上發表評論稱，這次大選在大陸的關注度史上最高，民眾對兩位候選人都有不同看法，但主流民意只有一種：「打起來！打起來！打起來！」，另有網民表示，「看熱鬧不嫌事大，越激烈越好」。此類評論受到大量網民按讚狂推，顯示確能反應出大部份大陸年輕民眾的心聲。

美中關係在川普的操作下，跌入建交以來最糟的時刻，而美國自身的國際聲望與內政同樣糟糕，因此這次美國大選也是歷史上大陸民眾最關切的一次，為此大陸微博與微信上都有許多人發表對美國大選的看法，許多精彩評論也獲得轉傳分享。

網友「西安牙醫老聶」指出，「中國人關心美國大選，大部分不是關心川普還是拜登，誰當選其實都不重要，就是看熱鬧不嫌事大，越鬧騰越開心，競爭越激烈越好。最好鬧到法院，恨不得部隊介入才開心呢」。

另一網友表示，上次美國大選時就有許多人討論川普與希和希拉蕊誰當選對大陸最有利，雖然沒有定論，但大家的確是抱著一些想法去看的。對於川普最終當選，有慶倖的，有扼腕的，至少大家的態度都是認真的。

文章說，「這一次起碼沒有看過很正規的對川普和拜登的對比，大家好像不在乎誰當選了。川普的貿易戰已經打到了強弩之末，他如果當選，往下也不會有更多的招。反過來，如果是拜登當選，估計會在川普的政策上往回收一點，但中國也已經不需要美國收手了，收與不收，影響不大。」

因此，「對於這一輪美國大選，中國國內最主流的民意是希望打起來！打起來！打起來！」「誰當選無所謂，大家的願望是最好出點作弊啊、抗議啊、縱火啊之類，讓大家吃瓜吃到爽。」

網民說，這種心態，在看泰國的時候有過，看烏克蘭的時候有過，看拉美一眾失敗國家的時候有過，想不到，今天看美國大選也會如此。最大的蔑視，就是無視。美國終於也混到被人無視的地步了。

其他網民回應稱，「笑死我了，美國大選，中國吃瓜群眾喊的最多的口號是打起來，打起來，哈哈哈哈，太壞了」，「打起來，打起來，這個結果是我的期待」，「美國俄勒岡州騷亂升級，全副武裝的美國軍隊國民警衛隊開進支援，大戰一觸即發，打起來，打起來」。

(中時新聞網)