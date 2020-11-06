美國大選計票即將結束，民主黨候選人拜登可望成功當選，外界已開始聚焦日後的拜登中國政策，包括他是否會採取措施緩和美中貿易磨擦、甚至結束美中關稅戰。他的高級幕僚日前曾對此回應，如果拜登當選總統，將立即與主要盟國商量，再決定未來針對中國的關稅政策，以便運用「集體槓桿力量（Collective leverage）」，強化對抗中國的手段。

綜合法媒、港媒報導，川普自2016年上任後，便打著「美國優先」的旗號，對歐洲與加拿大商品祭出關稅，引發美國主要盟國的不滿。曾在美國前總統歐巴馬政府時期擔任高級外交政策顧問的Jeffrey Prescott表示，「川普政府的敗筆就是單打獨鬥，讓中國趁機找到突破口」。而拜登的兩名幕僚日前接受訪問時表示，拜登的出發點是不要重蹈現任總統川普的覆轍。

報導指出，受訪的兩名顧問都不願說明，如果拜登當選，是否傾向解除川普在美中貿易戰時，對中國實施的高額關稅措施。對此，Prescott說，「在我們實際看到（從川普手上）接手的結果前，拜登不會過早讓自己囿於任何立場。不過，與盟國商議將是重要的一部分」。拜登幕僚也提到，拜登想先與美國盟國磋商，而不是像川普一樣，在貿易上採取單邊行動。

報導並提到，曾在歐巴馬政府時期擔任白宮與國防部顧問的Brian McKeon說，「我們可以從不要對歐洲與加拿大祭出關稅，而是與他們合作解決貿易問題開始」。對此，Prescott說，「為了找出可對中國運用集體槓桿力量的領域」，有必要在選後立即與盟國商議。但他也指出，川普曾經疏遠、羞辱這些盟國，而這削弱了美國對抗中國的力量。

在此之前，不少分析指出，川普與拜登對中國貿易的政策大不相同。其中，川普維持美國優先立場，支持懲罰性關稅，對國際貿易組織不信任。相反地，拜登否定懲罰性關稅，將聯合盟國一同對中國施壓，支持重返國際貿易組織。

(中時新聞網)