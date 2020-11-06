面臨選情落後、連任希望逐漸渺茫的美國總統川普5日在大選之夜後首次開記者會，聲稱全國大選舞弊連連，若只算合法選票，他早就贏了。不過川普在記者會上的諸多指控並未有確切證據，讓直播川普講話的多家美媒直接中斷他的記者會。

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

據《衛報》報導，包括美媒《ABC》、《CBS》以及《MSNBC》都選擇川普在未提出明確證據指控選舉舞弊後，中斷記者會直播。MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）指出，在川普錯誤地自稱勝選後表示，「我們又身處在一個極不尋常的處境，不僅要中斷總統的講話，還要修正他的發言」。

川普當時在記者會上表示，如果計算合法的選票，他早就輕鬆贏了，全國都有出現舞弊現象，拜登他們仍可能竊取大選，目前團隊的目標是要捍衛選舉的正當性，不會讓川普選民的聲音沉默下來。不過川普當時並未提出證據證明他的說法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨籍的前參議員桑托榮（Rick Santorum）也表示，「不會有任何一位民選共和黨官員會替川普的聲明背書」，「我們還不清楚選舉結果如何，但總統在沒有證據的情況下就要宣稱有舞弊，這很危險」。

《紐約時報》也指出，多位在共和黨總統任期內的19位前任檢察官發表聯合聲明，指出川普發動司法戰、宣稱選舉舞弊以及誤稱勝選是「毫無根據且魯莽」，呼籲總統耐心等待，在地方州與聯邦法律之下，尊重並允許合法的計票程序持續進行，避免對選舉發表任何評論或行動，這僅會破壞美國民主。

(中時新聞網)