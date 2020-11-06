販毒被抓改做詐騙 竹聯幫副會長又被逮

29歲曾為竹聯幫雷堂副堂主的房姓男子，2018年在北市大安區經營毒咖啡包分裝工廠被逮，被判刑7年多等待執行，期間房又另起爐灶，轉至幫內明仁會擔任副會長，改做網拍詐騙，半年多來詐得570餘萬，日前遭萬華警方循線逮捕。

北市長順街上月6日發生凶殺命案，22歲明仁會朱姓成員，因賭債糾紛，將30歲林姓宏仁會分子刺死，警方調查雙方背景後，發現朱及大批明仁會成員，涉及多起網拍詐騙案件，幕後主使則是擔任副會長的房姓男子。

警方查獲明仁會旗幟。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

房被逮時還在讀《孫子兵法》。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方調查，房的詐騙集團與在大陸的機房配合，隨機打電話給民眾，指稱他的網拍被多扣錢，再誘騙對方去操作提款機轉帳，半年多來涉及35起案件，不法所得超過570餘萬元，因為太好賺，還有幫眾在臉書秀出成捆的台幣炫耀。

警方調查，房嫌原是竹聯雷堂副堂主，2018年12月在大安區販毒被逮，事後遭判7年多徒刑等待入監，他趁空檔轉入明仁會，轉做詐欺騙錢。

萬華分局經循線追查，日前陸續逮捕20餘名車手、收簿手，5日則前往承德路某大樓，將房姓主嫌當場逮捕，房當時還正在研讀《孫子兵法》，相當諷刺，現場另查扣手機、點鈔機等證物。

警方偵訊後，依詐欺、組織犯罪等罪，將房在內的33嫌全數移送法辦。

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(中時 )