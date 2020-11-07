民視綜藝節目《幸福保衛戰》本週邀請到楊皓如&Michael、郭婷筠&彭偉庭以及兩組素人夫妻，攜手挑戰關卡。其中雙人特技魔王孫正學、夏鈴表演時，孫協志說：「你們兩個不當情侶很可惜！因為以姓名學來講，姓孫的跟姓夏的…」，話還沒講完，全場一片譁然，王仁甫這時逮到機會，虧他和女友夏宇童，接著說：「我有聽說，姓孫的跟姓夏的很合，但是你有特別研究嗎？」，keyboard老師則放起張學友〈藍雨〉：「想念每一個下雨天」，讓孫協志滿臉通紅，不知該如何回應。

節目中聊到有無懷疑過另一半？楊皓如說，老公Michael曾去越南五天，五天都連絡不到人，不是打電話不接而是手機根本不通，孫協志則說：「我說真的！要換做是我，不要說五天聯絡不到，半天聯絡不到，我就急得跟熱鍋上的螞蟻一樣了！」，王仁甫逮到機會接說：「原來你管這麼嚴哦！」，讓孫協志瞬間無語停頓了一秒：「這是擔心！」王仁甫接著說：「你是控制狂哦？人家也許是跟朋友唱個歌啊、或是溜個狗，可能沒及時接到電話阿！」，原本還解釋著的孫協志突然開始反擊：「阿請問我是來賓嗎？」讓王仁甫急忙道歉，兩兄弟的詼諧互動讓現場哄堂大笑。

(中時 )