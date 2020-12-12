75歲陳姓老翁12日中午和妻子到大棟山爬山，卻在登山步道滑倒無法起身，桃園市消防局獲報，迴龍分隊消防員童偉庭、黃翊真前往，但發現陳男無法移動，迴龍分隊小隊長郭中平帶領其他隊員和迴龍義消以及鄰近龜山分隊來協助用抽吸式護木、長背板、SKED徒手輪流搬運將患者順利扛下山區。

童偉庭、黃翊真帶著救援、救護器材上山，和陳男保持聯繫，從步道口走了20分鐘順利接觸到陳男。但2人發現陳男無法移動，需要更多人力合力將他固定後搬運下山救醫。隨後郭中平帶領其他隊員和迴龍義消以及鄰近龜山分隊來協助。陳男也頻頻道謝，「感謝你們，真的很不好意思。」

迴龍分隊分隊長江宗妟提醒，最近山區常下雨氣溫低且天雨路滑，民眾進入山區時應多注意行走路線，選擇適合登山衣帽鞋，並注意保暖及水份補充。如真遇上需要救援單位應立即打119並保持手機收訊暢通提供救援單位判別位置，確保順利救援，平安返家。

(中時 )