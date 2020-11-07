永和妙齡女疑遭尾隨憂「模仿效應」 警陪同返家調監視器釐清

27歲游姓女子今（7日）上午在臉書社團發文稱，凌晨下班在新北市永和區保安路被一名陌生男子尾隨，「他卻越走越近，我走快到家時拿出鑰匙，他突然轉身要追我，我嚇一個拔腿就跑！」游女逃跑後嚇得報警擔憂是台南女大生的模仿效應，最後由警員陪同步行返家，警方指出，依據監視器未發現有擄人攻擊行為，將閱監視器釐清男子身分。

游女在臉書社團中發文指出，現在的治安狀況真的差到不行，差點看不見明天的太陽，偏偏一條路頭跟尾都有路燈，自己就住在中段沒路燈的地方，家住永和保安路，一如往常的下了班、停好車，要走回家的同時，一個陌生男子（像流浪漢）跟自己走在同一條路。

游女說，彼此都互走對面，他卻越走越近，自己走快到家時拿出鑰匙，他突然轉身要追，立即拔腿就跑附近的新建案，回頭看時，偏偏自己家是沒路燈的地方，照片也拍不出來。她立即撥打電話報警。

游女向警方說，該名男子約170公分、全身臭臭的，最後由警員陪同她返家，她返家後思考擔憂會不會是模仿效應，自己變成馬國女大生翻版，她也呼籲，落單女子深夜回家一定要小心，最好可以有友人陪同，「深夜問題多」回家最好。

永和警分局指出，經調閱監視器畫面，未發現有擄人攻擊行為，尚無法明確判斷該男違反的法令，將擴大調閱監視器釐清男子身分及案情，目前刻正擴大調閲監視器。

另外，警方已在該處周遭設置2處巡邏箱納入巡邏線加強巡簽，而路燈問題也已向區公所反應會擇期辦理會勘。

(中時 )