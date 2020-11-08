一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽。（洪浩軒攝）

一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽。（洪浩軒攝）

一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽。（洪浩軒攝）

一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽。（洪浩軒攝）

一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽。（洪浩軒攝）

一年一度的全國漆彈大賽7日於高雄社教館盛大展開，此次賽事不受疫情與颱風影響，總共吸引全國500多位參賽者前來參賽，相較於以往僅有校園組，今年新增親子組，讓父母親帶著兒女們並肩作戰，藉由比賽增進彼此情感，是此次賽事的一大亮點。

親子組共有來自18個不同的家庭前來報名，組隊方式也與校園組採自行組隊有所不同，主辦方將18對親子用抽籤方式分為6隊，因此在陣中只有1位父母親或兒女彼此熟識，大家必須在最短的時間，與其他隊友們達成共識，並在槍林彈雨之中齊心合作殲滅敵人。

由於大多數親子都是第1次接觸漆彈運動，大家到上場前都仍然不斷提醒隊友們上場須注意的環節，並專注地討論戰術，但選手們一拿到漆彈槍，立刻充滿自信、威風凜凜，在場上更是卯足全力，就算弄得全身泥濘，也要掩護隊友全力搶勝，親子們的拚勁令人動容。

社教館館長沈坤佑表示，這次特別舉辦親子組，除了希望藉由團隊比賽增進親子之間的情感以外，因為隊友們都是互不熟識的家庭，更可以達到結交新朋友的目的，甚至在比賽過程中互相學習彼此優點。

此次奪下亞軍的親子檔兒子陳育騰表示，比賽中看到爸爸遭到對手2人夾擊，衝出去想掩護爸爸，卻露餡遭到淘汰，雖然只拿下亞軍，但比賽過程中，他結交到許多朋友，也很享受與爸爸在場上並肩作戰的時光。

(中時 )