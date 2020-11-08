民主黨總統候選人拜登跨過當選門檻，篤定成為白宮新主人。英國媒體也關注拜登當選後，接下來政策走向，其中在外交政策上，英媒認為拜登對大陸強硬基調不會改變，但目前拜登仍未美對中未來走向提出具體政策，依舊是模糊不明的狀態。

拜登當選新一任美國總統後，外界皆關注美國的對外關係。儘管現任總統川普遺留下美中「戰略競爭」格局短期內不會改變。但拜登強調，願意在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生、氣候變遷、核子擴散等，打開合作之窗，可望為美中關係良性發展創造良好機會。

而英國媒體《BBC》也分析拜登當選後，其八大關鍵政策的立場：首先為美對中外交政策上，拜登雖認同大陸應對不公平貿易和環境政策負責，但要如何因應的具體作法較為模糊，且拜登不認同現任總統川普對大陸的課稅政策。

第二拜登在應對新冠肺炎疫情上，希望建立一個全國性的檢測和建立病患的追蹤資料，擔遭質疑可能侵犯人權。第三經濟政策希望能向富人課稅，並提高工資，但遭到商界人士質疑和反對。接下來拜登也會在氣候議題、醫療衛生、槍枝管制、種族問題和移民政策上有所著墨，只是能否有所成效，端看拜登接下來四年來的施政表現。

(中時新聞網)