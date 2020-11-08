台海情勢緊張，對岸會不會攻打？陸軍退役少將李玉文直指，大陸只要癱瘓電子通訊，就會讓台灣又聾又啞又瞎，飽和作戰讓台灣失去空優，陷台只需一日，因此台灣沒有等美國來救的機會。

陸軍退役少將、前國防大學陸軍學院副院長李玉文，接受香港媒體《中評社》專訪時表示，大陸攻台，必定是突然發動，現代戰爭和以前戰爭不一樣，差別就在電子通信作戰，一開始就會先讓台灣啞、聾、瞎。像美國攻打伊拉克、敘利亞時，第一波會先用導彈破壞電子設備，接著就派出轟炸機去炸電子通訊，讓對手瞎聾啞後再作攻擊，其他部隊才會緊接著出動。

李玉文表示，台灣演習都是第一天空戰、第二天海戰、第三天登陸、第四天…諸如此類，沒這種打法。大陸空軍占領台灣上空，需多久？李玉文表示，從最初進行電子作戰開始，只是幾分鐘的事而已，導彈飛到台灣最快6分鐘，後面還有源源不斷的攻擊。從二戰開始，只要失去空優的國家，海上與地面部隊都動彈不得。

李玉文接著表示，台灣海峽不適合潛艦作戰，台潛艦只有往南海、太平洋部署，助美從這裡過來協防。就看共軍有多少力量應付美國航母群。

李玉文表示，台灣的陸軍要作戰，就牽扯到戰鬥意志，人人會喊說要參戰，但真正要打仗的人數可能為零，因沒人要當炮灰。中共要解決台灣問題，必直接攻打北部，馬上打完，讓世界措手不及。大陸若3天內解決，美國最後來了又怎樣，根本不可能「撐兩週」。所以和平真的很重要。

(中時新聞網)