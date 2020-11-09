20201108中天新聞 悚！倒垃圾遇稽查員開罰 男落跑闖燈遭輾斃

台北王姓男子上月欲將家用垃圾丟棄在行人專用垃圾桶，被北市環保局蒐證盯上，2名稽查員表明身分，要王配合調查；王疑為躲避開罰，竟狂奔衝過馬路，卻自摔倒地，被後方休旅車輾過撞死。駕駛被依過失致死罪嫌送辦，2名稽查員則列關係人，全案由北檢偵辦中。新聞轉貼到PTT，鄉民一面倒直呼駕駛與稽查員「衰」、「倒楣」、「3個衰人」。

事件發生在10月15日下午，42歲王男提著裝有茶葉、尿布的家用垃圾袋，欲丟到北市民生東路4段巷弄的路邊垃圾桶，環保局稽查員執行專案取締勤務，暗中蒐證，上前表明身分，表示依廢棄物清理法，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，要依法開罰。

目擊民眾說，王聽聞要被罰錢，立即轉身逃離，往馬路對面狂奔，孰料闖紅燈後，又疑因緊張，在中央分隔島旁摔倒，跌在對向的快車道；後方休旅車閃避不及輾過，王被捲進車底拖行數公尺，當下已無生命跡象。路人嚇傻報警，王送醫仍不治。

警方將59歲陳姓肇事駕駛，依過失致死罪嫌送辦；2名稽查員則以關係人身分，製作證人筆錄釐清經過，目前全案移送北檢偵辦中。不過王男家屬對兩名稽查員提告過失致死，環保局表示，稽查同仁均依SOP執勤，絕無業績壓力問題，已聘請律師協助同仁訴訟，同仁事發後均正常出勤。

有網友將新聞轉貼到PTT，並評論「自作心虛還摔個狗吃屎被輾..結果害到三個人」，其他鄉民也紛紛表示「駕駛倒楣」、「有夠雖小」、「駕駛超無辜」、「為了省垃圾袋，送了一條命」「希望無辜的三人都沒事」、「家屬也太有臉 人家根本沒追上去」、「休旅車駕駛能告家屬損害賠償嗎」。

(中時新聞網)