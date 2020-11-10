經過現任總統川普近4年橫衝直撞，不但美國內部撕裂的傷痕更大，與盟國及國際組織間的裂痕也擴大了，即使民主黨拜登當選，新黨榮譽主席郁慕明直言，美國內亂才要開始，雖然拜登也會延續圍堵大陸政策，可是現在美國分裂，大陸不同壯大，美國勢必要跟大陸妥協，到時台灣還要跟大陸對抗嗎，是如此想打仗嗎？

郁慕明在臉書發文表示，拜登當選美國總統，但美國內亂才要開始。比川普更瘋狂的班農，呼籲川粉拿起槍來革命，呼喚極端右翼法西斯。拜登演講訴諸團結，但又談何容易？分裂的國家，對立的社會，愈來愈嚴重的疫情，都等著拜登收拾爛攤。

郁慕明臉書。（摘自郁慕明臉書）

郁慕明感嘆，台灣媒體之前押寶川普，現在只好改舔拜登，說拜登上台會繼續延續川普抗中路線，協防台灣。但是，且不說拜登現在無力他顧，光自己國內問題就一團糟，更別說如果拜登繼續搞對抗，中美對立不緩和，對台灣真的好嗎？

郁慕明示警，拜登當然會延續美國既定的圍堵中國路線，搞亞太再平衡。但拜登也說了主要目標會是俄國，俄國是首要敵人，中國還是要先拉攏的對象。中國不停壯大崛起的實力，讓美國必須與之妥協合作，一心追求和大陸對抗的台灣，是真這麼想要打仗嗎？

(中時新聞網)