女星「六月」近日遭愛貓人士爆料，因6歲兒子Star嚴重過敏而將貓咪棄養，被網友砲轟是最壞身教，對此六月澄清絕無棄養，更強調想接回愛貓，無奈卻遭中途之家拒絕送回，對此六月凌晨難掩失落發長文，更感嘆：「都是直接判我死刑」。

六月表示事發到現在已經多日，心情仍舊難掩失落，甚至不斷在想究竟是哪個環節出錯，她回想起養貓之後，即便懷孕不小心被抓到滿地血跡，也不曾有過讓貓們離開的念頭，就連生完兒子坐月子時，也因為擔心貓咪沒人陪，要求老公每晚回家陪睡，直到今年3月兒子Star會對貓咪掉毛過敏，甚至病情逐漸加重，才開始詢問前業主貓旅社的環境跟住房費用，而經過一星期思考後，確定貓咪入住能享受五星級對待，才放心讓貓前往住宿。

而六月和李易趁貓咪暫時貓旅館時，同時尋找新工作室，剛好當時林先生租約到期，又常來家裡陪貓，因此便提議一起租屋，並協議一起照顧三隻貓，加上前老闆娘也非常喜歡貓咪小三，並提議讓小三店裡續住，對此六月表示「收編」對我們而言只是納入你的隊伍，歸你管但不歸你所有，並強調「沒有想到觸犯到愛貓人士的底線，這是我們的疏忽」。

此外六月表示如果有識人不明的地方，願意跟眾人道歉，並感嘆：「現在就是不管我多努力，得到的答案都是直接判我死刑」，由於不知道這場官司要打多久，只盼望新飼主能不定時讓她知道小三近況，接著強調：「手心手背都是肉，我只要我的寶貝開心快樂都好」。

(中時新聞網)