美國總統川普輸掉大選後，9日透過推特宣布，開除國防部長艾斯培（Mark Esper）。中興大學國際政治所助理教授劉泰廷對此指出，川普最極端的作法，對外可能透過軍事爭端，讓美國僅入緊急狀態，並不排除親自指揮美軍，介入台海、南海軍事衝突。

據悉，艾斯培（Mark Esper）被川普開除後，防長一職目前由國家反恐中心主任密勒(Christopher C. Miller）代理。《CNN新聞網》9日的分析指出，川普選後開革首名高層官員，十分值得關注，因為川普至今尚未承認敗選，這或許意味著，可能出現美國近代政治史上最狂亂不羈的72天。

台大政治系教授楊永明10日在雅虎政論節目指出，艾思博並非不聽川普的話，而是因為他選前選後又和民主黨議員互動。

中興大學當代中國研究中心研究員劉泰廷近日接受港媒《中評社》專訪，他分析，距離川普正式卸任還有70多天，除了對內發動法律戰，直指選舉不公、過程有瑕疵，並且準備將訴訟到底，屆時很可能上綱到聯邦最高法院，對照其先前在大法官提名的布局，9位有6位是保守派，顯然川普早有意出此招數。

劉泰廷指出，對外方面，若以川普的狂人性格，從最極端的可能性來看，將有可能對外發動「軍事衝突」，藉此凍結權力移轉。他強調，這並非不無可能，川普近期突然開除國防部長，顯然有意親自介入軍事管理調度，而最好發動的場域，就是在南海或是台海。

(中時新聞網)