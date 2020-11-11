真好玩(8491)最新3D武俠大作《九州幻想M》11月25日將於台港澳地區正式推出，再添營運動能，明年第1季再度搶攻韓國市場，將可有效貢獻明年度營收。

真好玩10月營收0.73億元，月減23.9％，年減23.3％，主要先前新作品《天啟紀元》上市後，遊戲貢獻逐月遞減。不過，接下來《九州幻想M》11月25日將於台港澳地區正式推出，再添動能。《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新3D武俠大作，目前持續進行的《九州幻想M》小型菁英測試中，不管是玩家登錄率、留存率、付費率，甚至遊戲停留時間等，比過往營運的遊戲數據反應更加良好，皆呈現明顯成長曲線，預期遊戲上市將可有效貢獻營收。

此外，玩家最愛的遊戲內容，除多元戰鬥系統外，同樣也讓玩家愛不釋手的是遊戲中自由度超高的捏臉系統。遊戲開發團隊獨家引進韓國3A級的搖桿式捏臉系統，可以調整每一個臉部的細節，不論是上額、兩頰、眼尾、髮型、嘴唇或是鼻挺通通可以進行客製化製作，讓玩家創建自己的風格。

(時報資訊)