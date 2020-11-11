民主黨籍候選人、前副總統拜登(Joe Bidne)明年1月入主白宮看起來已成定局，但日本經濟學界對於中美對立態勢，多數人都認為難以平息，依舊會是日本經濟上最大陰影，唯一有利的是但拜登明確的環境優先政策能讓日本汽車廠商更容易勾勒未來全球戰略。

野村綜合研究所高級經濟學家木內登英告訴共同社，美國、中國分別是日本第1、2大出口目的地，若美中經濟不再受關稅戰打壓，日本產業界會迎接有利環境。他也對美國重返TPP(太平洋夥伴關係協定)感到樂觀。

拜登被認為在使用關稅戰、構築貿易壁壘上更謹慎，而不像現任總統川普(Donald Trump)全球引戰，除中國外，歐盟、加拿大、日本、韓國、臺灣、越南、印度都曾被川普全面或針對特定產品加關稅，其中甚至有透過推特(Twitter)而非傳統管道宣布者，不管對手、盟友都難以捉摸。

但是多數人意見認為，木內登英描繪的中美貿易摩擦趨緩很難發生。日本綜合研究所副主任井上肇說：「拜登與川普最大差別，大概是他會聯合盟國來向中國施壓，而非單獨發動。」他覺得日本處境甚至可能更為難，「例如在高科技領域排除中國，日本可能被要求更明確表態。」

瑞穗綜合研究所歐美調查部長安井明彥認為，中美對立局面難料，目前唯一清晰的只有拜登表明要重返團結全球對應氣候變遷的《巴黎協定》(Accord de Paris)。美國去年片面宣布退出，經過1年程序所需時間，本月4日退出正式生效，而拜登已表明美國會很快重返。

安井明彥說：「重視環境和氣候變遷在歐洲是理所當然的。美國轉變和跟進會讓日本汽車商更容易描繪全球戰略。如果出現民主黨、共和黨分掌2院的較勁國會(ねじれ国会 ，日本政壇術語，國會2院制國家2院由不同政黨掌握)導致拜登難以實施任何帶有預算的政策，日本企業還會贏得時間上的緩衝來制定策略。」

(中時新聞網)