美國總統川普(Donald Trump)今年除華為外還封殺WeChat(微信海外版)、TikTok(抖音海外版)，可能真的只為了在選舉中營造抗中英雄形象。他要求TikTok分離所有在美資產禁令雖暫被法院擋住，理論上TikTok和甲骨文(Oracle)技術合作協議仍該繼續進行，但當局已經數周沒有任何表示，逼得TikTok必須提交請願書，促請政府說明下一步到底要怎麼做。

依據川普8月簽署行政命令，TikTok必須在9月20日全面下架，11月12日剝盡在美資產，於是TikTok雙管齊下，走法律戰擋下禁令，同時承諾TikTok從母公司字節跳動獨立，將TikTok全球總公司設在美國成為美企，並與甲骨文技術合作，將川普所指控的數據安全問題透過數據存在放在美國來解決。

禁令中下架部分已被哥倫比亞特區法院發禁制令阻擋，但11月12日生效的分離資產部分未受限制，理論上政府可以直接執行，事實卻是當初禁令就沒說明未完成分離在美資產會有什麼後果，川普初步同意TikTok與甲骨文合作後也沒再管此事，宛如禁令只是一時興起。

由於無法得知政府是否同意公司應對方式，也不知道是否有處分及何時會有通知，TikTok稱已有數周未能與CFIUS(美國海外投資委員會)對話，他們希望該單位能快點審理。

TikTok向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提交請願書，並表示：「雖然我們不同意CFIUS此前評估，但1年來我們一直真誠而積極與其接觸，以解決國家安全方面疑慮……自總統初步核准我方提議以解決這些問題後，2個月來我們提供詳細的解決方案來達成協議，卻未收到有關資料隱私和安全框架的具體回應。」

(中時新聞網)