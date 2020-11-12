許多單身男女都會去拜月老廟，祈求有好姻緣，但有一名男網友拜完幾個月後，因為喜歡的人還是一點希望也沒有，於是狂酸月老，沒想到自此他的聊天室突然變得「靜悄悄」，讓他後悔莫及，眾人一面倒勸他「快去跟月老道歉」，此文引起網友熱議。

原PO在 PTT Boy-Girl 板發表一篇文章「月老大人對不起我知道錯了！拜託您原諒我」，表示前幾天跟同事閒聊時酸了一下月老大神「怎麼幾個月過去，不僅曾喜歡的人還是一點希望都沒有，我放棄之後認識了一些人，結果也沒半個能發展到稍微曖昧一些的關係？根本沒用啊！」。

文章發出後，原PO馬上遭致悲慘下場嘆「聊天室幾個原本聊到已經快算是朋友的人，突然一個一個消失，甚至直接離開，看著空蕩蕩的聊天室，我感到非常孤獨難過，我已經深刻體悟到不能犯賤亂講話，請拜託別再讓我一個人了...」。

此篇文章立刻引起大量網友在留言區蓋起高樓討論，有人表示「你該做的不是上來討拍，是找月老道歉吧？」、「是你得罪了月老，魚塘都翻肚啦，再養吧」、「這個故事告訴我們，飯可以亂吃，話不能亂講」、「往好處想，對面的都聊天軟體吧，離開也不損失了啊」、「沒事啦，跟月老道完歉，再重新來過就好」。

(中時新聞網)