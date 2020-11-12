台大3天之內有2名學生不幸往生，為加強校園學生心理輔導與促進心理健康，該校12日中午緊急召開全校院系所主管會議，共120位行政主管以及11位學生代表參加。台大校長管中閔沉痛表示，全校務必動起來，為維護師生的心理健康而努力，積極防止「任何可能的憾事」。

台大轉述會議內容表示，校長管中閔再三請託各級單位主管，務必即刻轉達各系所老師（尤其導師）這兩天內聯繫導生；一方面關懷學生近期身心狀況，另一方面也留意是否有需要轉介到學生心輔中心的個案。管中閔強調，學生在校期間，除了同儕之外，最熟悉的應該是導師，希望全校每位老師都能夠在日常中協助關懷學生，及早發現需要特殊輔導的個案。

12日系所主管會議特別邀請台大學務處學生心理輔導中心主任廖士程「校園自殺防治與心理健康促進」分享報告。廖士程表示近年來專任心理輔導老師大增到25位，另還有21位兼任老師，明年可能再增加6位兼任老師，這樣的師生輔導比在全國應該算是相對高的，但是似乎仍無法滿足學生的申請需求。目前也在協商兼任輔導老師，部分開放夜間輔導專線。

廖士程分析衛福部官網近20多年全國輕生統計資料，15到24歲近2年輕生人數明顯攀升，值得社會大眾關切。他特別列出說明需要高度關切的十大面向，包括有睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛東西送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，老師平常與學生互動時可及時關懷。心輔中心有線上學習資源，可供師生使用，既保留隱私又減少申請諮商的排隊等候時間。

廖士程特別說明世界衛生組織（WHO）建議媒體自殺報導的「六不」與「六要」，他表示，現在網路媒體無遠弗屆，除了商業媒體外，還有自媒體、學生校園網路聯絡版與聊天室，各種訊息不論正確與否交疊發酵，對學生心理健康與自殺防治是不利因素，因此報導者或Po文者最好都能自我約束。

(旺報 )