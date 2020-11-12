第37屆東協峰會12日在越南河內正式開幕，新加坡總理李顯龍於視訊中表示隨著美國與大陸的關係日趨緊張，強權間的角力恐成東南亞未來最大的挑戰，而東協是否能團結，將是因應兩強對立的關鍵。

受到新冠疫情的影響，主辦國越南決定每2年1次的東協會議，今年改用視訊的方式舉行。柬埔寨總理洪森更因為接觸疑似感染者，目前自我隔離而由副總理兼防長的狄班(Tea Banh)出席。

「外交家」指出，在為期4天的會議中，南海議題、貿易、疫情與美陸角力，恐成今年重點，而李顯龍演說更聚焦在疫情之上。

第37屆東協會議12日至15日於越南舉行。

越南總理阮春福在開幕式表示，區域不穩與健康危機成為今年東協的大挑戰。「由於不可預期的國家行動，試圖爭奪權力與挑戰國際多邊主義而產生的摩擦，加劇非傳統安全的問題，也讓和平與安全受到嚴峻的威脅」。

他呼籲，此時此刻各國比過去以往更需要和平、穩定與發展。由於疫情大流行，民眾的生活與經濟受到嚴重破壞，各國應該建立信賴，讓人們得到需要的照護與保護，以克服難關。

李顯龍則表示，有鑒於疫情的嚴峻程度，當疫苗成功問世後，東協有必要確保疫苗能以公平、穩定、可負擔的方式為各國使用。唯有「疫苗多邊主義」，以區域合作的方式將疫情長遠影響降低到最小。

他提到新加坡支持全球各項疫苗計畫。目前世界衛生組織的「新冠疫苗全球取得機制」(COVAX)，便有許多東協國家的加入。李顯龍呼籲東協與外部夥伴合作，促進疫苗生產與分配，以滿足區域的需求。

李顯龍還承諾將捐10萬美元(約新台幣291萬元)給東協的新冠疫情應對基金，以協助會員國採購防疫醫療物品與設備。

就經濟方面，歷經數年協商，「區域全面經濟夥伴協定」可望於15日簽署。不過，隨著美國與中國大陸的日漸緊張，東協不論是政治還是經濟都面臨更多壓力。這不僅考驗東協的團結，東協國家也可主動扮演增加大國互信與合作的角色。

但面臨反恐、網路安全等全球議題，李顯龍認為東協必須持續提供中立平台，使各國能在此共同商討、合作並解決區域與全球問題。

據「外交家」報導，東盟與美國的峰會預計於14日召開；不過，目前仍不確定美國總統川普是否會出席線上會議。此外，東協也分別和大陸、南韓、印度、日本舉行會談。

(中時新聞網)