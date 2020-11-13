李彩華2011年在陸劇《回家的誘惑》飾演反派艾莉，讓她人氣攀升。(取自李彩華IG)

36歲香港女星李彩華（前藝名李彩樺），去年2月閃嫁大陸富商Eric，未料這段婚姻維持不到2年，李彩華昨(12日)深夜就向港媒親口承認已在今年9月完成離婚手續，與老公和平分手。

外型亮眼的李彩華，過去因為時常與合作男星傳出緋聞，又有「緋聞女王」的頭銜。而她最有名的一段戀情，就是與TVB當紅小生林烽的一段情，林峯是她的初戀男友，但仍不敵忙碌的工作行程，導致兩人漸行漸遠，戀情無疾而終。

後來李彩華又戀上了相識多年的大陸富商Eric，兩人從朋友變情人，愛火一發不可收拾，交往半年就決定結婚。Eric還因此被起底驚人背景，是在大陸經營鋼鐵生意的年輕企業家，擁有上億身家，家族成員中有人為大陸政府工作，擁有一間約40億台幣的四合院。

未料李彩華與Eric這段豪門婚姻，僅維持19個月就宣告破局。據東網報導，李彩華坦言與老公是和平分手，沒有第三者介入，也透露與老公因疫情關係，長期分隔兩地，導致感情生變。 李彩華也說不會向前夫爭取贍養費，一切好聚好散。

(中時新聞網)