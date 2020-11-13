10月24日馬雲外灘金融峰會演講完整版

號稱全球最大規模IPO的螞蟻金服集團在上市前緊急叫停，引起全球金融投資界議論紛紛，各方猜測是否馬雲什麼事激怒了北京高層，才會讓這件總金額高達上兆元的IPO突然砍斷。外媒引述北京消息人士指出，問題出在馬雲於10月24日的演講中批評了大陸金融監管機構，引爆多年來與大陸官方緊張關係總爆發，才有中共高層親自下令掐斷即將上市的螞蟻金服。

馬雲是在10月24日上海第二屆外灘金融峰會上發表言詞犀利的講話，他還引用大陸國家主席習近平的「功成不必在我」言論，又同時批評大陸的金融監管扼殺創意，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」，又稱中國大陸的問題「不是系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統，而是中國是缺乏金融系統的風險」。

《華爾街日報》引述消息人士報導稱，習近平收到馬雲演說的報告後，與中共一眾高層大為不滿，要求大陸金融監管機構立即調查螞蟻集團，最終導致總值 340 億美元（合台幣9890億元）的上市計劃觸礁。而這次停止螞蟻金服IPO的決定，則是習近平親自拍板，才讓這起全球最大的IPO倉皇落幕。

蝦蟻集團原本在香港、上海以「A+H」上市，集資額接近2700億人民幣(合台幣1.2兆)，凍資近兆元人民幣，成為是全球歷來最大「集資王」與「凍資王」。但在上市之前，國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談，隔日即對其IPO宣布中止，螞蟻金服也啟動退款程序。

報導說，螞蟻集團上市被叫停也是馬雲與大陸政府多年來緊張關係的一次總爆發。大陸官方對馬雲的影響力以及由他控制的這家數位支付巨頭的快速增長感到不安。

港媒與新加坡媒體曾報導，馬雲10月底發表演講之前，有人勸其語氣放軟，但馬雲堅持暢所欲言，接近馬雲的2名消息人士說：「馬雲就是馬雲，他只想說出自己的想法。」但馬雲演講的內容讓多名大陸高級金融監管官員極為憤怒，猶如被一拳打到臉上的感覺。

報導說，馬雲的演講也促使大陸金融監管官員要求對螞蟻業務進行全面審查，對此做出書面指示的中共高層包括習近平主要經濟智囊劉鶴。

(中時新聞網)