獲屏東大學學生會邀請，衛福部長陳時中13日晚間6時許南下屏大，以「後疫情時代的台灣國際布局」為題進行專題演講，陳直言，國際疫情仍然嚴峻，下一波秋冬疫情台灣不可能獨外於世界，需靠全台一起長期抗戰、共同努力。

陳時中演講時談到，近來4周全球確診人數翻倍、來到5200萬人，死亡超過120萬人，台灣在第一階段可說防疫成功，但他仍語帶保守的說，後面還有很多仗要打。

衛福部長陳時中坦言，國際疫情仍然嚴峻，台灣也不可能獨外於世界。(林和生攝)

衛福部長陳時中南下屏東大學演講，並與師生合影。(林和生攝)

說到防疫歷程，陳從封鎖邊境、隔離與居家檢疫、口罩實名制等階段措施，坦言「要做這些決定並不容易」，尤其是要在短時間內作決定，真的很痛苦，但這重要時刻最怕就是不敢做決定而慌了手腳，回頭來看確實很幸運，避免境內擴大感染危機。

陳也表示，今年中旬天天召開記者會，其實是希望將疫情透明化，避免因為未知而恐懼，「本來沒有準備天天開，但天天都有事，只能這樣來」，不過也由於所有訊息公開，讓假訊息相對少，也避免人民陷入恐懼情緒。

陳時中認為，在防疫至今，該注意防疫疲乏，「這半年來會有一點辛苦」，也預期風波會一直來，台灣不可能置身事外，不過防疫團隊都以經有所準備；或許有人抱怨無法出國，但他建議，每年1700萬人次出境，可以轉為國內旅遊，看看台灣之美。

有同學問，如何防範下一次的全球傳染病，陳時中說，別只記得台灣防疫成功的一面，這樣會容易埋下未來失敗的種子；反而要以國際間因此次疫情犯下的錯誤作為借鏡，否則教訓會一直上演。

屏大校長古源光則問，每天壓力如此大，是否睡得好？陳時中笑說，自己本來就是很好睡的人，但雖然壓力大，但睡前一定把問題想清楚，並做好決定，不要塞在死胡同中，也與在場師生共勉。

(中時 )