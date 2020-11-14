澎湖海洋志工陳盡川的遊艇「金合全66號」於10月16日凌晨疑似遭惡意縱火，檢警積極偵辦，旋即逮捕拘提兩名陳姓嫌犯；13日再循線逮捕疑似幕後藏鏡人郭嫌，檢方漏夜偵訊向法院聲請羈押獲准。

多年來熱中投入澎湖海洋生態保育的志工陳盡川，特別關切南方四島海洋國家公園海域，因為理念堅持樹大招風，不時傳出與漁民有嫌隙衝突。

陳盡川所有的「金合全66號」遊艇於10月初在馬公案山碼頭造船廠上架維修，某日凌晨莫名遭起火燃燒，消防局獲報趕往救援，經過半個多小時搶救順利滅火，幸無人傷亡。

消防局火災調查科及警察局鑑識人員現場蒐證勘查，研判疑似遭人刻意縱火燒船，警方隨即成立專案小組積極偵辦，特別針對近期與陳的多起檢舉案件相關人士深入調查釐清。

日前縱火案露曙光，檢警20日先逮捕陳姓嫌疑人，21日再拘提另一名疑似陳姓共犯，檢方認為2名陳姓嫌犯涉案重大，並恐有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

全案擴大偵辦，連日警方循線追查，13日更頂著海上9級風浪搭船前往將軍嶼逮捕疑似縱火案的幕後藏鏡人郭姓嫌犯，初步調查是涉嫌出資教唆縱火的真正主嫌，訊後漏夜向澎湖地方法院聲押獲准。

(中時 )